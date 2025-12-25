（資料写真）２５日午後５時４５分ごろ、東名高速道路下り線の横浜青葉インターチェンジ付近（横浜市青葉区下谷本町）で、トラックや乗用車計５台が絡む玉突き事故が起きた。男性４人が病院に搬送されたが、いずれも軽傷。県警高速隊によると、現場は片側３車線の直線道路。第２通行帯を走っていたトラックが渋滞で停車していたトラックに追突し、弾みで第２、第３通行帯に停車していた乗用車２台や大型トラックにも衝突した。