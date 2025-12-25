Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。頭が暑くならない枕、試す価値あるかも。この時期の布団や毛布は暖かさを重視しがちですが、枕だけは別。頭寒足熱という言葉があるように、後頭部を冷やすことで良い睡眠につながるという説も。その頭寒足熱をプルプル触感と穴だらけのハニカム構造でサポートする枕「Better Zzz」を体験したレポ