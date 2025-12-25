Image: Raymond Wong / Gizmodo US TIME誌の「2025年ベスト発明品」のウェアラブル部門特別賞の1つに選出されたスマートグラスRayNeo X3 Pro。2025年は多くのスマートグラスが発表されましたが、RayNeo X3 Proは軽量かつAndroidアプリ対応なところが評価されたようです（ちなみにMetaのRay-Ban Displayはウェアラブル部門受賞）。が、実際に使ってみた米Gizmodoの感想は、TIMES誌のリアクシ