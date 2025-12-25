今年も【マクドナルド】の冬バーガーの季節がやってきました！ この時期だけの限定メニューを、楽しみにしている人も多いのでは？ 今回は、そんな「期間限定バーガー」と「ひんやりスイーツ」をピックアップ。どちらも販売が12月下旬までの予定なので、ぜひ終売前にチェックしてみて。 待ってました！「グラコロ®」 @hifumi4さんが「あ～今年もグラコロいただきました」と