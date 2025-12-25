by Wikimedia Commons近年はレンタルや個人の電動スクーターで街中を走り回る人が増えていますが、実は1世紀前のヨーロッパやアメリカで、すでに「電動スクーターの原型」ともいえる存在が走り回っていました。「Autoped(オートペッド)」と呼ばれた初期のスクーターについて、さまざまなウェブメディアがまとめています。The e-scooter isn’t new - London was zooming around on Autopeds a century agohttps://www.ianvisits.co