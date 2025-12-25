◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）大舞台に挑む人々の特別な取り組みや思いを取材する「Ｇ１挑戦聞き馬した」で、有馬記念に出走が確定したジャスティンパレスを手がける池水健児助手（４２）＝栗東・杉山晴厩舎＝を取り上げる。ラストランに臨む現在の心境を聞いた。ラストランが近づいてきた。２１年９月にデビューし、２３年に天皇賞・春を制したジャスティンパレスは、今回の有馬記念