DISH//が約3年ぶり、6枚目となるフルアルバム『aRange』を、2026年4月1日にリリースすることが決定した。【ライブ写真】熱い演奏で盛り上げたDISH//メンバーのソロカット同作は、メンバーそれぞれが制作してきた100曲以上のデモの中から“今、届けたい楽曲”を厳選。新たにアレンジ（Arrange）を施した新録曲群と、DISH//ならではの楽曲ジャンルの幅（a Range）を提示することをテーマとしている。収録曲には、フジテレビ系