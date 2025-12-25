お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが、Googleの生成AI「Gemini」を活用して開発した「ペットカードジェネレーター」のサービス再開が25日、発表された。ペットの写真と推しポイントをアップロードすると、Geminiが「属性」や「必殺技」を生成しカードを作り出すサービス。16日に公開されると、初日だけで130万アクセス、カード生成数40万枚以上を記録し、一時サイトにつながりにくくなる事態となっていた。