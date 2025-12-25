２０２６年２月開幕のミラノ・コルティナオリンピック。女子アイスホッケー「スマイルジャパン」のメンバーが発表されました。２０２６年２月開幕のミラノ・コルティナオリンピックに挑む女子アイスホッケー・スマイルジャパン。１２月２５日に代表メンバーが発表され、チーム２３人中１２人のどさんこ選手が選ばれました。そのうち、出場権を獲得した最終予選で大会最多５得点を決めた苫小牧市出身