◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２８日、栗東トレセンデビュー５年目で年末のビッグな舞台に挑む。松本大輝騎手＝栗東・森秀行厩舎＝が、前走のアルゼンチン共和国杯で人馬ともに重賞初制覇を飾ったミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）とグランプリに参戦する。「Ｇ１だから違う乗り方とかは出来ないですし、（有馬記念は）普通に乗るのも難