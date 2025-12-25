ボートレース住之江の2025年ラスト開催「BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走」が、25日に開幕した。2021年2月6〜11日以来、4年10カ月ぶりの住之江参戦となる山口隆史（40＝福岡）。「いつ以来か覚えていないですよ」と言うのも無理はないか。1走目はいきなりの絶好枠。その6Rは、インからコンマ14とまずまずの仕掛けだったが、同じ福岡の後輩・岡村慶太の2コース捲りを浴びて4着に終わった。それでも2連対率