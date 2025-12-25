今月8日に起きた最大震度6強の地震の影響でのり面が崩れた青森県東北町の国道で復旧作業が完了し、片側交互通行が解除されました。東北町乙供の国道394号では今月8日の地震でのり面の崩落が発生し、軽乗用車に乗っていた男性がけがをしました。翌日から県は、現場の道路およそ100メートルを片側交互通行にして盛り土などのり面の復旧工事を進めていました。25日午後2時、片側交互通行が解除されました。2週間以上続いた交通規制が