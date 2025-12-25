東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の?改革?に対し、肯定的な意見が目立っている。関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２５日、５年に一度だった東京箱根間往復大学駅伝の記念大会を４年に一度に変更すると発表。２０２８年の１０４回から適用され、予選会から全国の大学が参加可能になる。出場チームも現在２１だが、第１０４回大会は２６チーム、第１０５回大会は２４チームとなる。また予選会の結果によって日本学生選