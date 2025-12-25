12月21日に京都で行われた全国高校駅伝の女子で2年連続3回目の優勝を飾った長野東。その興奮冷めやらぬ中、長野市役所に25日、優勝を祝う懸垂幕が掲げられました。“祝”の文字と共に大きく掲げられた学校名。長野市役所第二庁舎に長野東高校の優勝を祝う懸垂幕が掲げられました。大きさは幅1.5メートル、高さ16.5メートル。この懸垂幕は、去年に続き2年連続です。12月21日、全国高校駅伝の女子で県代表として19年連続