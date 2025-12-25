こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した星団「Westerlund 2（ウェスタールンド2）」。りゅうこつ座の方向、約2万光年先の星形成領域「Gum 29（ガム29）」にあります。視野いっぱいに散りばめられた輝く星々と、燃え上がる炎のような色で着色されたガスと塵（ダスト）の雲が、息を呑む光景を織りなしています。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が観測した星団「Westerlund 2」（Credit: ESA/Webb,