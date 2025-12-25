２５日のＮＨＫ「あさイチ」には、映美くららがゲスト出演した。今年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に毒の使い手・大崎役で出演。序盤から恐怖の存在として印象を残した。道後温泉へのロケＶＴＲも流され、透明感抜群の美貌にネットはうっとり。白と黒のニットが「パンダみたいで可愛い！」といった声も多かった。Ｘでは「あさイチに映美くららちゃん出てる〜」「朝いちで映美くららが銘菓をご馳走にな