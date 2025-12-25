東京・お台場のテーマパーク「イマーシブ・フォート東京」が営業を終了します。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの再建などで知られるマーケティング会社「刀」は、没入型の体験施設「イマーシブ・フォート東京」の営業を2026年2月末に終了すると発表しました。2024年、「ヴィーナス・フォート」の跡地に開業。当初の大人数向けから、2025年3月に、需要の高い少人数向けの体験施設にリニューアルしましたが、施設規模が大きすぎる