“ロス五輪世代”の守護神として、アジアの舞台に立つつもりだ。U-22日本代表GK荒木琉偉(G大阪)は24日のIBARAKI Next Generation Cup2025準決勝・U-21関東大学選抜戦(○5-1)で勝利に貢献。「結果的に5-1で勝ったけど、先制されて前半は苦しい展開もあった。まだまだ課題がある。改善していきたい」と振り返った。来年1月のAFC U23アジアカップを目指す上で、コンディション調整として参加するIBARAKI Next Generation Cup2025