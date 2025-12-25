FC大阪は25日、J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。新ユニフォームのデザインは昨季に続き、世界的デザイナーのコシノジュンコ氏が担当している。クラブはデザインコンセプトを「水の都・大阪を、縦縞のウェーブが水のゆらめき、波紋をイメージしたデザインになっています。チームの勝利へと導く力強さを白とグレーのグラデーションと水色のコントラストで表現し、コシノジュンコの