小学生の頃から、姉のユイを目の敵にしていた1歳年下の妹のリカ。可愛いと言われる持ち前の容姿が自慢で、いつしか何をしても許されると勘違いするように！？誕生日プレゼントを勝手に使ったり、新品の洋服やノートに嫌がらせをしたり…、さらに年齢が上がると彼氏も奪うように。姉妹という近い存在、血が繋がっているからこそ、誰よりもその言動が目についてしまうこともあるは