23日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のきんでんトリニティーブリッツは、2026年度の内定選手として木内甫（22）と山本希望（21）が加入すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 木内は和歌山県生まれのサウスポーオポジット。開智高校出身で、高校3年時にはチームのキャプテンを務めた。2021年の近畿高校バレー優勝大会では、キャプテン兼エースとしてチӦ