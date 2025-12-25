SUPER EIGHTの横山裕が、25日までに更新されたテレ東ドラマ9『元科捜研の主婦』（2026年1月16日スタート毎週金曜後9：00〜初回は15分拡大）の公式Xに登場。劇中で妻役の松本まりか、息子役の佐藤大空とのクリスマスパーティーの様子が公開された。【写真】新ドラマの“家族”とのXmas3ショットが公開された横山裕『元科捜研の主婦』はテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエ