EXILE一族の「THERAMPAGE」が25日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国ツアーの最終公演を行った。代表曲「100dgrees」など24曲を披露した。ファン1万人がクリスマスプレゼントを受け取った。前半はツアータイトルでもある「スパイダー」をコンセプトに、メンバーたちが赤と黒の衣装で猛々しいステージを披露。そこから一転しLIKIYA（35）がサンタクロースに扮して登場するとメンバーたちも白の衣装にチェンジ。会場はクリス