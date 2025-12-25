ソフトバンクは２５日、今季限りで契約が満了したジーター・ダウンズ内野手（２７）と単年契約で合意に至ったことを発表した。２０２４年シーズン途中にホークスに加わった助っ人は、今季５０試合に出場し打率２割２分６厘、４本塁打、１８打点、４盗塁の成績を残した。ダウンズは球団を通して「来年もファンの皆さんの前でプレーするのが楽しみです。また優勝しましょう」とコメントした。内野の複数ポジションをこなす若き