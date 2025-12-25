スピードスケートの２６年ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権（長野・エムウェーブ）が、２６日に開幕する。女子５００メートルで初の代表入りを狙う稲川くるみ（光文堂インターナショナル）は会場のリンクで最終調整。「自分の動きが１００％、１２０％じゃないと（代表に）入らない。１２０％にどこまで持っていけるかにフォーカスしたい」と意気込んだ。昨季はＷ杯第３戦で自己ベストを更新して初の表彰