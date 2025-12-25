高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ」。県代表2回戦の結果です。東京で行われている高校バスケの頂点を決める「ソフトバンクウインターカップ2025」2回戦。男子の県代表「東海大諏訪」は新潟代表「開志国際」と対戦し第2クオーター終了までは試合をリードしましたが「67」対「104」で敗れ、2年ぶりのベスト16進出はなりませんでした。