気象台は、午後9時24分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表 25日21:24時点庄内では、26日明け方から26日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□暴風警報【発表】26日明け方から26日夜遅くにかけて警戒風向北・海上最大風速20m/s■酒田市□暴風警報【発表】26日明け方から26日夜遅くにかけて