【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】歩きやすさや防水性といった機能を備えたシューズを、ビジネスシーンで着用する人が増えている。とはいえ、ビジネスマナーに則ったシックなデザインであることは絶対条件だ。＊＊＊【ビジカジ部門】シューズ近年のビジネスカジュアル市場を見渡すと、“きちんと見えるのにラク”というアイテムが一気に主流に。特にシューズは、その傾向が顕著だとスタイリストの平 健一さん。「