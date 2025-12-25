K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「짐승돌（チムスンドル）」の意味知ってる？「짐승돌（チムスンドル）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「돌（ドル）」＝「アイドル」という意味です！いったい、「짐승돌（チムスンドル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知