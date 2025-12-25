毎日のスキンケアをもっと心地よく、もっと効率的にしたい方に朗報です。ByURの大人気デイリーアクアセラムマスクが、使いやすさと心地よさを高めてリニューアル登場。貼るだけ5分で悩み別の毛穴管理*¹が叶う頼もしさはそのままに、容器やシート、香りまでアップデートされました。肌と向き合う時間を、自分をいたわるリラックスタイムへ。毎日続けたくなる新しいBOXマスクの魅力をチェックしてみて&