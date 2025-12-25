気象台は、午後9時13分に、暴風警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 25日21:13時点上越、佐渡では26日未明から26日昼前まで、下越、中越では26日明け方から26日昼前まで、暴風に警戒してください。佐渡で