すべてが計算された「辛口スポーツ」コンパクトなボディにハイパワーなエンジンを搭載した、いわゆる「ホットハッチ」と呼ばれるモデル群は、いつの時代も一部のクルマ好きの心を熱くさせてきました。特に各社がこぞって高性能モデルを競い合った1980年代から1990年代には、多くの若者がその刺激的な走りの虜になったものでした。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“めちゃ速”コンパクト」です！ 画像で見るそんな