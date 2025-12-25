家族みんなで何かを食べるとき、どのようにして分けますか？家族の人数に合わせて等分したり、お子さんがいる場合はお子さんの分を多めにしたり……という場合もあるかもしれません。今回の投稿者さんは、いわゆる“食い尽くし系”の旦那さんにモヤモヤしているようです。『旦那が高級羊羹を買ってきてくれたので、少しずつ味わって食べようと思っていました。でも旦那は今すぐ食べたいタイプ。どんどん切って食べてしまい、結局