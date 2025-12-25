テレ東では、1月2日（金）夜8時55分から、「家、ついて行ってイイですか？ 連発！オンリーワンな人生ドラマ 新春2時間SP」を放送！2026年もお正月から、市井の方々の個性と哀愁が入り混じる素敵な人生譚をお届けします！【動画】「家、ついて行ってイイですか？」最新回2026年の幕開けを飾るゲストには、山口智子と松田元太（Travis Japan）が登場！VTRで繰り広げられる「ぜんぜんフツーじゃない」市井の方々の人生ドラマの数々に