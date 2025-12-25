各地の河川などから検出が相次ぎ、有害性が指摘されている有機フッ素化合物PFASの調査で、社宅や病院などに生活用水を供給する「専用水道」59件で暫定目標値を超えていたことが分かりました。環境省の調査結果によりますと、自治体の水道が届いていない区域で配水している「専用水道」で、PFASが国の暫定目標値を超えていたのは17都府県59件にのぼりました。ただし、「専用水道」は全国に8056件あるなか、水質検査が済んでいるのは