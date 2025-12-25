2021年に「CITRUS」で日本レコード大賞を受賞し、その後もヒット曲を連発。2024年末には、かねてからの目標であった『第75回NHK紅白歌合戦』初出場と、名実共にトップアーティストの仲間入りを果たしたダンス＆ボーカルグループ・Da-iCE。そんな破竹の快進撃を続けている彼らが2025年秋、新たなエントランスとなるアリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-」を敢行し、11月11日と12日にさいたまスーパーアリーナ公演を開