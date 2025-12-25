俳優の福士蒼汰（３２）と福原遥（２７）が２５日、都内で行われたＷ主演した映画「楓」クリスマス舞台あいさつに登壇した。子役から活躍してきた福原は、肩から背中にかけて美肌を見せた大人な黒のドレスで登場。会場のファンからも「かわいい〜♥」と歓声が上がっていた。同作はスピッツの名曲「楓」を原案に大切な人を亡くした２人が「秘密」を抱えながらもひかれ合っていくラブストーリー。福原は「メリークリスマ