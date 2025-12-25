記者会見する地震調査委員会の平田直委員長＝25日夜、東京都千代田区政府の地震調査委員会は25日、定例会合を開き、8日に青森県東方沖で発生したマグニチュード（M）7.5の地震について議論した。平田直委員長（東京大名誉教授）は会合後の記者会見で、人が揺れを感じない「微動」を震源の東側で多く観測しているとして「引き続き大きな地震に注意する必要がある」と呼びかけた。調査委によると、青森県東方沖では、8日午後11時