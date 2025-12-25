2025年も残りわずか。今年の記憶に残る出来事をお伝えします。今回は新潟の経済についてです。新潟市では古町地区でイトーヨーカドーや西堀ローサが役割を終え、大きな変化がありました。また、去年から続くコメの価格高騰など、新潟の経済を振り返ります。 ◆1月イトーヨーカドー丸大新潟店が閉店 ことし1月末、新潟市中央区本町通りのイトーヨーカドー丸大新