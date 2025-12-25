女性2人が殺害され、山中に遺棄された事件で、内縁の夫とともに逮捕された女について、岐阜地検は、処分保留にしていた殺人の容疑を不起訴としました。 起訴状などによりますと岐阜市の神原美希被告（36）は、愛知県と岐阜県の女性が殺害され山中に遺棄された事件で、内縁の夫・立花浩二被告（55）とともに殺人の疑いなどで逮捕され、その後、死体遺棄の罪で起訴されていました。 神原被告の女性2人に対する殺人の疑いについては