女王蜂が、2026年4月より『女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」』を開催する。 （参考：女王蜂を見せる――ミニマリズムを突き詰めた究極のステージ単独公演『強火』に貫かれた美学のすべて） 同ツアーは、全国13カ所をまわるホールツアーに。12月25日より、公式ファンクラブ『CLUB OF qb』にてファンクラブ先行チケットの受付も開始している。 なお女王