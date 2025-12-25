地元でとれた野菜の魅力を知ってもらおうと、北海道ニセコ町でジャガイモの新商品の販売が始まっています。キーワードは「食べくらべ」です。（鷲見記者）「ずらりと野菜が並ぶ一角にある箱。スイーツではなく、ジャガイモなんです」１２月からニセコ町の直売所で販売が始まったのが、ジャガイモ「きたかむい」の食べくらべセットです。２０２５年の秋にとれたばかりの新じゃがと、１年熟成させた２つが入ってい