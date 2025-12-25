2026年夏の骨太の方針に向けた議論が始まりました。政府は経済財政諮問会議を開き、2026年度の経済見通しも踏まえ、今後の課題や経済対策など議論しました。会議では、民間議員から、従来の「単年度のプライマリーバランス黒字」という財政目標を転換し、複数年度で債務残高対GDP比を安定的に引き下げるべきとの意見が示されました。高市首相からは城内経済財政担当相に対し、2026年夏の「骨太の方針」の取りまとめに向け、議論を