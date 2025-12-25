平野紫耀（28）神宮寺勇太（28）岸優太（30）による3人組グループNumber_iが24、25日、さいたまスーパーアリーナで全国ライブツアー「Number_i LIVE TOUR 2025 No.II」最終公演を行った。ツアータイトルとなった9月発売のセカンドアルバムは、Billboard JAPANで3冠達成。10月の北海道・真駒内アリーナはじめ全国8都市25公演で約30万人を動員した。満員の会場は、開演前から鳴りやまぬ「Number_i」コールと手拍子に包まれた。ペンラ