Image: mitsuhashi_inc こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。真冬の朝、重たいコートを羽織る瞬間の「よし、行くぞ」という小さな気負い。あれがなくなるだけで、冬の外出はもっと自由になると思いませんか？ そんな快適な毎日を、宇宙服技術で実現してくれそうなのが、今回紹介する「WARM Blouson V1」です。-40℃の環境下でも保温性を発揮