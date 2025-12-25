米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ニューヨーク市）が、２４日（日本時間２５日）に放送され、白川未奈が聖夜に屈辱の失神ＫＯ負けを喫した。トニー・ストームとの「タイムレス・ラブ・ボムズ」で臨んだＡＥＷ女子タッグ世界王座決定トーナメントは、決勝戦でウィロー・ナイチンゲール＆ハーレイ・キャメロンに惜敗。あと一歩で初代タッグ王者の栄誉を逃した。この日は極悪軍「デスライダーズ」のマリーナ・シャ