27日に井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が25日、サウジアラビアの首都リヤドで公式会見に臨んだ。27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦を行う。試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントとして開かれる。両者は試合が決定して以降、初めて公の場で顔を合わせた。興行はNTTドコモの動