歌手ケイティ・ペリーの元夫で英コメディアンのラッセル・ブランド（50）が、新たに被害を訴えた女性2人に関するレイプ1件と性的暴行1件の容疑で起訴された。警察によると、今回の起訴は、今年5月にラッセルが無罪を主張したレイプ2件、わいせつ行為1件、性的暴行2件の既存の5つの容疑に追加されるものだ。 【写真】報道陣の前に姿を見せたラッセル・ブランド容疑者 ラッセルは、追加の2件について2026年1月20日にウェ