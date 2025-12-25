グラビアアイドルのトロたんが、23日発売の「週刊SPA!」最新号に登場した。 【写真】むにゅっ！と音が聞こえてきそうな柔らかボディ！ 同号は2025年最後の発売と言うこともあり、一年間の総集編を収録。トロたんは、人気グラビア企画「グラビアン魂」2025年版で、企画者のみうらじゅん大賞を受賞した。今回はそれを記念した撮り下ろしグラビアとなっている。 公開されたカットでは、トロたんの柔らかふわふわな“眼福トロ