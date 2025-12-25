３人組グループ「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」が２５日、さいたまスーパーアリーナで全国ライブツアー（８都市２５公演）の最終日を迎えた。大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦で歌う「ＧＯＤ―ｉ」や、新曲「ＬＡＶＡＬＡＶＡ」など全２６曲を披露。３人のソロ曲も交えた。ＭＣではクリスマス当日らしい話題に。平野紫耀（２８）は「中学校１年生の時に『ジュエリーください』とお願いしたら、（もらえたのは）駄菓子１００個だった」。岸優